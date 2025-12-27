Controlli a tappeto dei carabinieri nel Pisano: alcol alla guida e armi sequestrate

Festività natalizie sotto stretta vigilanza nel Pisano, dove un massiccio piano di controlli ha portato a numerose denunce e sequestri. Il Comando provinciale carabinieri di Pisa ha rafforzato la presenza sul territorio con pattuglie e posti di blocco diffusi, concentrando l’attenzione sulle aree più affollate e sulle principali vie di comunicazione.

L’operazione, messa in campo per prevenire reati e garantire la sicurezza durante i giorni di festa, ha visto impegnati i militari del Nucleo radiomobile e delle stazioni locali. I controlli si sono concentrati soprattutto sul contrasto ai furti, agli scippi e alle condotte di guida pericolose, con l’uso sistematico di etilometri per individuare chi si metteva al volante dopo aver bevuto o assunto sostanze stupefacenti.

Il bilancio complessivo parla di quindici persone denunciate in stato di libertà. Sei automobilisti sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, due dei quali si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti previsti. Altri tre utenti della strada sono stati denunciati perché, pur mostrando evidenti sintomi riconducibili all’assunzione di droga, hanno rifiutato il test tossicologico.

Non solo violazioni al Codice della strada. Nel corso dei servizi sono scattate anche denunce per il mancato rispetto di provvedimenti restrittivi: un uomo di 32 anni, senza fissa dimora, è stato fermato nonostante fosse destinatario di un Daspo urbano ancora in vigore, mentre due trentenni sono stati sorpresi in violazione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa.

Emergono infine tre episodi legati al possesso di armi e oggetti atti a offendere. A Pisa un uomo di origine straniera è stato trovato con una forbice da elettricista lunga 15 centimetri. Sempre in città, durante un controllo stradale, un conducente ha esibito una patente contraffatta ed è stato trovato in possesso di un cacciavite e di una pinza in ferro. A Vecchiano, invece, un 59enne fermato in auto aveva con sé un coltello a serramanico con lama di 18 centimetri.

Per tutti i soggetti coinvolti è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria. Le patenti irregolari sono state ritirate e le armi e gli arnesi sequestrati. Come previsto dalla legge, le responsabilità individuali saranno ora valutate nel prosieguo del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Notizie correlate