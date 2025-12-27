Al Pozzale lo spettacolo 'Magia, bolle e fuoco di Capodanno'

Attualità Empoli
D’Artagnan, Il Mago delle Bolle, artista empolese e detentore di tre Guinness dei Primati, sarà protagonista dello spettacolo “Magia, Bolle e Fuoco di Capodanno”, in programma mercoledì 1 gennaio 2025 alle ore 16 presso la Sala delle Rose del Circolo Arci Pozzale, a Empoli.

Uno spettacolo professionale pensato per le famiglie, che unisce tre arti particolarmente amate dal pubblico e dai bambini: magia, bolle di sapone e fuoco. Novità mondiale dell’edizione di quest’anno sono le bolle fluorescenti e colorate, un effetto realizzato da soli due artisti al mondo.

In scena, insieme a D’Artagnan, anche Magico Matteo, prestigiatore e illusionista che proporrà numeri di magia parlata, levitazioni, sparizioni e grandi illusioni. L’artista si è recentemente esibito in televisione su Rai 1 a 'I Soliti Ignoti' e su TV8 nel programma 'Guess My Age'.

Lo spettacolo avrà una durata di circa un’ora e venti minuti, con una replica alle 18.

L’evento si terrà al Circolo Arci Pozzale (Sala delle Rose), in via Sottopoggio di San Donato 23, a Empoli.
Biglietto d’ingresso: 7 euro.
Prevendita e acquisto biglietti direttamente al Circolo del Pozzale oppure contattando i numeri 333 8051515 e 340 1750586.

