Eccellenza toscana nella ricerca: 16 ricercatori dell'istituto di informatica Cnr-Isti tra i più citati al mondo

Sono sedici i nomi di ricercatori e ricercatrici dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo” del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isti) a figurare tra gli scienziati più citati al mondo secondo l’aggiornamento 2025 del database bibliometrico globale “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”, curato dalla Stanford University e pubblicato da Elsevier.

Il database, fondato su indicatori standardizzati a livello internazionale, valuta milioni di autori in base all’impatto scientifico delle loro pubblicazioni.

Nel dettaglio, 14 ricercatori del Cnr-Isti rientrano nella classifica dei più citati per l’intera carriera (career-long impact), mentre 10 compaiono nella classifica riferita all’ultimo anno (single-year 2024). Otto di loro risultano presenti in entrambe le graduatorie.

Un dato particolarmente rilevante riguarda la proporzione di scienziati di punta rispetto al numero complessivo di ricercatori strutturati dell’Istituto: oltre il 13% del personale del Cnr-Isti figura nella top 2% mondiale, un risultato che supera di dieci punti percentuali la media globale.

Il Cnr-Isti, con oltre 300 addetti di cui 105 ricercatori strutturati, è il più grande istituto del Consiglio nazionale delle ricerche dedicato alle tecnologie dell’informazione e rappresenta un punto di riferimento internazionale nei settori dell’Intelligenza Artificiale, dell’ingegneria del software, della grafica computazionale, delle interfacce uomo-macchina e della dinamica del volo spaziale.

"Questo riconoscimento premia la qualità e la continuità della nostra ricerca", commenta Roberto Scopigno, direttore dell'Istituto dal 2019, tra i ricercatori citati dallo studio. "Essere presenti tra i ricercatori più citati al mondo significa che i nostri studi contribuiscono in modo significativo all’avanzamento della conoscenza scientifica, rafforzando la reputazione del Cnr, della Toscana e in generale del nostro Paese come punti di riferimento di eccellenza nel quadro internazionale".

Il riconoscimento della Stanford University testimonia il ruolo strategico del Cnr nel quadro della ricerca informatica internazionale.

Ecco i nomi dei sedici ricercatori: Fabrizio Sebastiani, Umberto Straccia, Antonia Bertolino, Fabio Paternò, Andrea Esuli, Paolo Cignoni, Roberto Scopigno, Maurice H. ter Beek, Paolo Barsocchi, Alessio Ferrari, Stefania Gnesi, Giuseppe Amato, Carmen Pardini, Luciano Anselmo, Giulio Rossetti, Kristina P. Sinaga.

