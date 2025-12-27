Emma Villas Codyeco Lupi Siena, domani arriva Brescia al PalaEstra

Manca poco all’inizio della penultima partita del girone d’andata per l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena, che domani domenica 28 dicembre scenderà in campo alle 17:00 contro il Gruppo Consoli Sferc Brescia (la prevendita è ancora disponibile sul circuito CiaoTickets). I toscani, attualmente settimi in classifica, sono chiamati ad una prova di livello contro i lombardi che sono appena usciti da un periodo di calendario complesso. Tra le due compagini questo è il ventisettesimo incrocio, con gli ospiti che sono in vantaggio sul numero di vittorie (15 fino ad oggi contro le 11 vittorie del sodalizio toscano).

Ad oggi il miglior battitore del campionato è il palleggiatore dei bresciani Filippo Mancini, con 38 ace messi a segno su 47 set disputati, nella stessa classifica l’opposto di casa Nelli è terzo con 27 ace su 42 set. Nell’ultima partita (persa al tiebreak) contro Cantù i migliori realizzatori sono stati gli schiacciatori Roberto Cominetti e Oreste Cavuto (rispettivamente 20 e 16 punti). In casa Lupi Siena i più prolifici contro Porto Viro sono stati Luigi Randazzo (16 punti e MVP del match), Felipe Benavidez e Gabriele Nelli (entrambi 10 punti a testa).

Coach Francesco Petrella a margine degli allenamenti ha speso qualche parola riguardo al match imminente: “Non bisogna farsi ingannare secondo me dagli ultimi risultati di Brescia perché nascono anche da problematiche di infortuni che hanno avuto e che sono cose che danneggiano qualsiasi squadra. Quello che vogliamo fare noi è fornire una performance di un livello che ci permetta di competere alla pari contro squadre strutturate e attrezzate come Brescia per il più tempo possibile durante la partita. Magari ci può essere un set combattuto e un set meno performante, noi vogliamo cercare di rimanere in partita più a lungo possibile perché giocare e portare a casa punti contro squadre di questo tipo qui sicuramente è una cosa che rafforza e aiuta”.

La prevendita per la gara tra Emma Villas Codyeco Lupi Siena e Gruppo Consoli Sferc Brescia è già attiva nel circuito CiaoTickets. Il biglietto intero avrà il costo di 12€, il ridotto costerà invece 7€. Le riduzioni si applicano a tesserati Fipav, over 70, ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Per i bambini tra i 9 e i 5 anni, il ticket avrà il prezzo di 1€. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta domenica, il giorno del match, dalle 15.

Fonte: Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Ufficio stampa

