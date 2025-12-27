Finanziamenti ad Hamas, un arresto a Firenze

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

È scattato nelle prime ore della mattina, a Firenze, un arresto collegato all’indagine sui canali di finanziamento a favore di Hamas, nell’ambito della quale altre otto persone sono finite in manette con l’accusa di aver convogliato verso l’organizzazione circa 7 milioni di euro attraverso una rete di associazioni.

L’uomo è stato rintracciato e fermato all’interno dell’appartamento in cui vive, in via del Campuccio, durante un intervento congiunto degli investigatori del Gico e della polizia di Stato.

Secondo quanto emerso, non avrebbe opposto alcuna resistenza al momento dell’arresto. Gli inquirenti lo indicano come un presunto fiancheggiatore dell’organizzazione, attivo sul territorio italiano nel reperimento e nel trasferimento di risorse economiche destinate al gruppo.

Nel corso della perquisizione dell’abitazione sarebbero stati sequestrati documenti e altro materiale ritenuto utile alle indagini, ora al vaglio degli investigatori.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
26 Dicembre 2025

Allontanato dalla discoteca torna armato di pistola: indagini a Firenze

Dopo una lite all'interno di un locale è stato allontanato, per poi ripresentarsi armato di pistola. È successo nella notte della vigilia, intorno alle 3 tra 24 e 25 dicembre, [...]

Firenze
Cronaca
26 Dicembre 2025

Minaccia la compagna e oppone resistenza ai carabinieri, arrestato a Firenze

I carabinieri di Firenze hanno arrestato un uomo per l'ipotesi di reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. È successo martedì 17 dicembre quando i militari sono [...]

Firenze
Cronaca
25 Dicembre 2025

Vandalizzata a Firenze la targa per Norma Cossetto

Nella notte tra la Vigilia e Natale è stata vandalizzata a Firenze la targa dedicata a Norma Cossetto, vittima delle foibe. Si trovava a Sorgane, in un giardino a sud [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina