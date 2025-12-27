Finanziamenti ad Hamas, un arresto a Firenze

È scattato nelle prime ore della mattina, a Firenze, un arresto collegato all’indagine sui canali di finanziamento a favore di Hamas, nell’ambito della quale altre otto persone sono finite in manette con l’accusa di aver convogliato verso l’organizzazione circa 7 milioni di euro attraverso una rete di associazioni.
L’uomo è stato rintracciato e fermato all’interno dell’appartamento in cui vive, in via del Campuccio, durante un intervento congiunto degli investigatori del Gico e della polizia di Stato.
Secondo quanto emerso, non avrebbe opposto alcuna resistenza al momento dell’arresto. Gli inquirenti lo indicano come un presunto fiancheggiatore dell’organizzazione, attivo sul territorio italiano nel reperimento e nel trasferimento di risorse economiche destinate al gruppo.
Nel corso della perquisizione dell’abitazione sarebbero stati sequestrati documenti e altro materiale ritenuto utile alle indagini, ora al vaglio degli investigatori.
