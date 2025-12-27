Fondazione MUS.E lancia due call per artisti e curatori

Residenze, formazione e produzione: Fondazione MUS.E rilancia il proprio impegno a favore dell’arte contemporanea con due nuove call dedicate ad artiste, artisti e curatori. Firenze diventa così spazio di sperimentazione e crescita, offrendo tempo, luoghi e risorse per trasformare la ricerca in progetti concreti e condivisi. All’interno della programmazione culturale di Fondazione MUS.E presso MAD Murate Art District, si inserisce infatti da una parte il progetto Sharing Vision sostenuto da Regione Toscana (programma regionale FSE e Toscana Incontemporanea) e Fondazione CR Firenze e dall’altra la call Geografie d’innesto sostenuta da Regione Toscana e finanziata dal Programma FSE+ 2021–2027 e inserita nell’ambito di Giovanisì che vede offrire spazi e contributi per residenze presso MAD e Museo Novecento.

“Come Regione Toscana finanziamo la graduatoria delle Residenze d’artista. Siamo i primi in Italia - ha spiegato l'assessora alla cultura della Regione Toscana Cristina Manetti – ad aver scelto di investire nell’arte contemporanea utilizzando le risorse del Fondo sociale europeo: una decisione innovativa che mette in relazione cultura e formazione e che offre a giovani artiste, artisti e curatori under 36 un’opportunità concreta di crescita professionale. Con queste due call la Toscana rafforza il proprio impegno a sostegno dell’arte contemporanea e delle nuove generazioni, investendo su percorsi che integrano residenza, formazione e produzione. Progetti come Geografie d’innesto e le residenze al MAD Murate Art District dimostrano come la collaborazione tra istituzioni, fondazioni e territori possa creare opportunità reali, offrendo tempo, spazi e risorse per la ricerca e la sperimentazione. È una visione che mette al centro i giovani talenti, in linea con Giovanisì e con le politiche regionali sostenute dal FSE+, e che contribuisce a rendere la Toscana un laboratorio vivo di creatività contemporanea»

La prima call riguarda Geografie d’innesto, progetto di residenza, formazione e accompagnamento alla produzione rivolto a 8 artisti e 2 curatori under 36, selezionati tramite bando. Finanziato dal Programma regionale FSE+ 2021–2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, Geografie d’innesto prevede l’assegnazione di 10 alloggi e studi situati a Firenze per un periodo di sei mesi, oltre a una borsa di residenza di 500 euro netti mensili per ciascun assegnatario. Il programma formativo, comune a tutti i partecipanti, prevede 240 ore di docenza, concentrate nei primi tre mesi della residenza, da febbraio ad aprile 2026. I mesi successivi, maggio e giugno 2026, saranno dedicati alla conoscenza approfondita dei territori di riferimento, alla ricerca e alla produzione dei lavori, con il supporto di mentor locali, tra artisti senior, intellettuali e operatori culturali. Il percorso si concluderà nel mese di luglio 2026 con una mostra collettiva finale, la realizzazione del catalogo e una serie di attività di restituzione pensate per accompagnare il pubblico nella fruizione del progetto espositivo. Le candidature potranno essere presentate entro le ore 23.00 del 6 gennaio 2026.

Accanto a Geografie d’innesto, la Fondazione MUS.E, in collaborazione con la Direzione Cultura del Comune di Firenze, promuove una ulteriore call dedicata all’erogazione di spazi studio per residenze d’artista presso MAD Murate Art District, per il periodo compreso tra il 27 gennaio e il 27 febbraio 2026. L’iniziativa si inserisce nel progetto Sharing Visions, con il contributo di Fondazione CR Firenze e il sostegno della Regione Toscana nell’ambito di Toscanaincontemporanea2025, e si rivolge ad artisti o collettivi di artisti attivi nel campo dell’arte contemporanea. La call mette a disposizione studi d’artista e spazi performativi all’interno di MAD Murate Art District, offrendo un contesto qualificato per la ricerca e la produzione.

“Sosteniamo con fiducia da oltre dieci anni il MAD Murate Art District, uno spazio che Fondazione CR Firenze ha accompagnato sin dalle origini per il suo impegno nella promozione dell’arte contemporanea, delle pratiche partecipative e delle residenze internazionali – afferma Barbara Tosti, responsabile del Settore Arte, Attività e Beni Culturali di Fondazione CR Firenze -. Ne è prova anche il nostro recente supporto alla realizzazione del volume che celebra i dieci anni di attività del centro, testimonianza concreta di un percorso condiviso e in continua evoluzione”.

A sostegno delle residenze selezionate, MAD potrà inoltre erogare un contributo economico fino a un massimo di 1.500 euro, destinato alla produzione di uno o più progetti, secondo le valutazioni della Commissione. Le domande dovranno essere presentate entro il 7 gennaio 2026.

