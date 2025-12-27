Furto in un bar a Campiglia Marittima, denunciati in due

Sono stati identificati e denunciati a piede libero due uomini di 24 e 28 anni, di origine nordafricana e residenti nella zona, ritenuti responsabili di un furto aggravato commesso ai danni di un bar nel territorio comunale di Campiglia Marittima. L’attività investigativa è stata condotta dai carabinieri della Stazione di Piombino.

L’episodio risale a pochi giorni fa, quando il titolare dell’esercizio si è rivolto alle forze dell’ordine dopo aver trovato il locale forzato. I ladri avevano scassinato due accessi sul retro dell’attività e si erano impossessati del denaro custodito nel registratore di cassa, per un ammontare superiore ai 400 euro.

La denuncia, presentata inizialmente contro ignoti, ha consentito di avviare immediatamente gli accertamenti. Determinante si è rivelata la visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, consegnate dal gestore agli investigatori. Grazie ai filmati e alla conoscenza del contesto territoriale, i militari sono riusciti a risalire ai presunti autori del colpo, già noti per precedenti analoghi.

Al termine delle verifiche, i due uomini sono stati denunciati per furto in concorso aggravato dalla violenza sulle cose.