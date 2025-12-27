Grave incidente a Lido di Camaiore: ciclista di 53 anni trasportato in codice rosso

È grave il ciclista di 53 anni che questa mattina è stato investito a Lido di Camaiore, lungo viale Colombo, nei pressi di piazza Brodolini. L’uomo, residente a Massa, è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto guidata da un 60enne di Camaiore.

Il violento impatto ha provocato al ciclista lesioni particolarmente serie al volto, rendendo necessario il trasporto immediato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Camaiore per i rilievi del caso, e la Misericordia di Camaiore e Lido per prestare soccorso al ciclista.

Niccolò Banchi

