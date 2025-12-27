Il presepio del Cuoio conquista la Camera dei Deputati

Dopo aver avuto collocazione in una delle piazze più belle d’Italia - piazza San Pietro, a Roma, sotto il colonnato del Bernini - il presepio nel bottale di Ponte a Egola è approdato nelle più alte sedi istituzionali nazionali e regionali.

A dicembre si è tenuta una conferenza stampa a Roma presso la Camera dei Deputati, durante la quale è stato evidenziato come il presepio in cuoio oltre a rimarcare antiche tradizioni cristiane stia a rappresentare il valore del lavoro e delle abilità di un comparto economico importante, quello della lavorazione della pelle e del cuoio, un presepio quindi testimonianza delle radici di un territorio e di una attività imprenditoriale tanto antica quanto complessa.

Ai partecipanti all’evento ha portato i saluti istituzionali l’onorevole Alessandro Colucci, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, e a seguire è intervenuto il presidente dell’Associazione Impegno PER Paolo D’Addario promotore della iniziativa. Alla conferenza hanno portato un prezioso contributo di esperienza Beatrice Calvetti dell’Associazione Territorio in Comune, i cui volontari hanno predisposto l’opera e le iniziative collaterali, Fabrizio Mandorlini di Terre di Presepi che ha collaborato alla collocazione in Piazza San Pietro del Presepio in cuoio, quindi l’intervento di Ugo Sardi de Leto dell’UNIC.

Erano presenti alla conferenza stampa numerose persone provenienti dal comprensorio del cuoio, Elena Marianelli Presidente della Commissione cultura del Comune di San Miniato, Romano Nieri Assessore allo sport del Comune di S. Maria a Monte, Francesca Romana Tomaselli e Rebecca Pantani del CdA Consorzio Aquarno di S. Croce sull’Arno, Carlo Junior Desgro del Cda Assoconciatori di Santa Croce sull’Arno, Ciardelli Massimo Cordinatore Consulta di Ponte a Egola, Manola Vincenti, Angela Lastrucci, per l’Associazione Territorio in comune Carlo Calvetti, Alessio Corti, Vadi Annamaria e Nunzio Ditta, e ancora Federico Giglioli imprenditore della Leather Kem, Claudio Antonozzi, Luca Marinari, Massimo Tesi, Serena Francone di Muciv. L’Associazione Territorio in comune ringrazia tutti coloro che con la loro presenza alla conferenza romana hanno rimarcato la valenza dell’incontro nella prestigiosa sede istituzionale e l’importanza della collocazione del presepio simbolo del Comprensorio del cuoio a Roma in piazza San Pietro.

Nei giorni immediatamente successivi alla trasferta romana il significato e i valori del presepio del comprensorio del cuoio sono stati illustrati in una conferenza stampa tenuta presso la Sede della Regione Toscana alla presenza della Presidente del Consiglio Regionale Stefania Saccardi.

Fonte: Ufficio Stampa

