Il presepio del Cuoio conquista la Camera dei Deputati

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Dopo aver avuto collocazione in una delle piazze più belle d’Italia - piazza San Pietro, a Roma, sotto il colonnato del Bernini - il presepio nel bottale di Ponte a Egola è approdato nelle più alte sedi istituzionali nazionali e regionali.

A dicembre si è tenuta una conferenza stampa a Roma presso la Camera dei Deputati, durante la quale è stato evidenziato come il presepio in cuoio oltre a rimarcare antiche tradizioni cristiane stia a rappresentare il valore del lavoro e delle abilità di un comparto economico importante, quello della lavorazione della pelle e del cuoio, un presepio quindi testimonianza delle radici di un territorio e di una attività imprenditoriale tanto antica quanto complessa.

Ai partecipanti all’evento ha portato i saluti istituzionali l’onorevole Alessandro Colucci, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, e a seguire è intervenuto il presidente dell’Associazione Impegno PER Paolo D’Addario promotore della iniziativa. Alla conferenza hanno portato un prezioso contributo di esperienza Beatrice Calvetti dell’Associazione Territorio in Comune, i cui volontari hanno predisposto l’opera e le iniziative collaterali, Fabrizio Mandorlini di Terre di Presepi che ha collaborato alla collocazione in Piazza San Pietro del Presepio in cuoio, quindi l’intervento di Ugo Sardi de Leto dell’UNIC.

Erano presenti alla conferenza stampa numerose persone provenienti dal comprensorio del cuoio, Elena Marianelli Presidente della Commissione cultura del Comune di San Miniato, Romano Nieri Assessore allo sport del Comune di S. Maria a Monte, Francesca Romana Tomaselli e Rebecca Pantani del CdA Consorzio Aquarno di S. Croce sull’Arno, Carlo Junior Desgro del Cda Assoconciatori di Santa Croce sull’Arno, Ciardelli Massimo Cordinatore Consulta di Ponte a Egola, Manola Vincenti, Angela Lastrucci, per l’Associazione Territorio in comune Carlo Calvetti, Alessio Corti, Vadi Annamaria e Nunzio Ditta, e ancora Federico Giglioli imprenditore della Leather Kem, Claudio Antonozzi, Luca Marinari, Massimo Tesi, Serena Francone di Muciv. L’Associazione Territorio in comune ringrazia tutti coloro che con la loro presenza alla conferenza romana hanno rimarcato la valenza dell’incontro nella prestigiosa sede istituzionale e l’importanza della collocazione del presepio simbolo del Comprensorio del cuoio a Roma in piazza San Pietro.

Nei giorni immediatamente successivi alla trasferta romana il significato e i valori del presepio del comprensorio del cuoio sono stati illustrati in una conferenza stampa tenuta presso la Sede della Regione Toscana alla presenza della Presidente del Consiglio Regionale Stefania Saccardi.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
24 Dicembre 2025

San Miniato, FdI boccia il DUP: "Promesse ed interventi rinviati di anno in anno"

Il 22 dicembre 2025 c’è stato a San Miniato il consiglio comunale per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione, Dup, che detta la linea strategica ed operativa del Comune per [...]

San Miniato
Attualità
23 Dicembre 2025

Il Rotary Club San Miniato dona un pensiero agli ospiti della Residenza 'Del Campana Guazzesi'

Questa mattina la Residenza “Del Campana Guazzesi” di San Miniato ha ricevuto la visita della Presidente del Rotary Club locale, Dott.ssa Roberta Salvadori, che ha consegnato un dono agli anziani [...]

San Miniato
Attualità
22 Dicembre 2025

Bando affitti, San Miniato stanzia più di 90mila euro

Il Comune di San Miniato, per il 2025, ha stanziato 91.319 euro per coprire le domande pervenute al bando contributo affitti, aumentando in modo significativo le risorse rispetto allo scorso anno, quando furono [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina