Il regalo di Natale del Centro Althara e della Fondazione Ami ai bambini del Santo Stefano

Strappare un sorriso ai bambini che hanno vissuto un Natale a dir poco insolito. Con questo obiettivo Althara Centro Medico ha promosso una raccolta di giochi da consegnare ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale Santo Stefano. Un'iniziativa che ha coinvolto tantissime famiglie che hanno riempito di giochi il centro medico di via dello Sprone a Grignano. Poi, prima del Natale, la consegna dei giocattoli assieme alla Fondazione Ami. Un gesto che ha riempito di gioia, spensieratezza e felicità il reparto di pediatria del Santo Stefano, con bambini e genitori a scartare assieme i regali.

L'idea è stata portata avanti da Althara assieme al negozio Magosvago di viale Montegrappa. Tutti assieme hanno cercato di rendere più sereno il Natale dei bambini di pediatria. Presenti alla consegna il direttore sanitario di Althara, Leonardo Giovannini, il presidente della Fondazione Ami, Claudio Sarti, il direttore di pediatria e neonatologia Pierluigi Vasarri.

“Il nostro vuole essere un gesto d'attenzione verso il territorio e verso quei bambini che hanno trascorso un Natale particolare – spiega Giovannini -. Per la città e per la provincia vogliamo rappresentare un centro di riferimento non solo in ambito di salute e di prevenzione, ma anche per le attività sociali e per il terzo settore. Come Althara siamo anche a supporto dell'ospedale e siamo sempre pronti a dialogare per ogni necessità con il servizio sanitario pubblico”.

Soddisfazione per la collaborazione è stata espressa anche dalla Fondazione Ami, organizzazione che sostiene i servizi rivolti alla nascita e alla crescita dei bambini sul territorio pratese. “E' sempre una gioia consegnare regali ai bambini – sottolinea Sarti -. Un ringraziamento speciale va ad Althara per l'iniziativa. Come presidente della Fondazione sono lieto che ci siano sempre nuovi partner all'interno della rete che Ami ha costruito nel corso di questi 15 anni di attività. Un network che quindi si potenzia. E questo ci riempie di soddisfazione”.

Un ringraziamento per l'iniziativa arriva dallo stesso reparto di pediatria del Santo Stefano. “Ringrazio per la generosità tutte le persone che si sono adoperate per portare i regali ai bambini – conclude il direttore Vasarri -. Doni che abbiamo distribuito durante la vigilia di Natale e nel corso degli accessi durante i giorni delle festività. Ricordo che come pronto soccorso pediatrico facciamo una media di cento accessi al giorno, quindi con questi giocattoli proviamo a rendere i bambini un po' più contenti nonostante siano costretti a stare in ospedale. Sottolineo che il gesto è stato molto apprezzato anche dagli operatori del reparto”.

Fonte: Ufficio Stampa

