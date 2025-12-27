Impruneta, interventi programmati per il cimitero di Montabuoni

Il Comune di Impruneta informa che sono in corso le attività necessarie per affrontare le criticità presenti nel cimitero di Montabuoni a Tavarnuzze. L’amministrazione, tramite l’assessore Lorenzo Bellini, conferma di essere consapevole dei disagi segnalati dai cittadini. "Comprendiamo le difficoltà e il dispiacere che questa situazione può generare, soprattutto in un luogo che richiede attenzione e cura", dichiara Bellini.

Nel 2025 si è conclusa la gara per l’affidamento del servizio di manutenzione. A seguito della procedura, dall’inizio del 2026 subentrerà una nuova azienda incaricata della gestione ordinaria e straordinaria del cimitero, con l’obiettivo di ripristinare condizioni adeguate e garantire continuità negli interventi.

Le piogge intense degli ultimi giorni hanno aggravato una situazione già fragile, rendendo necessari ulteriori lavori che saranno affrontati non appena la nuova ditta sarà operativa. Entro gennaio è inoltre previsto il completamento della riparazione dell’ascensore, il cui guasto, dovuto alla vetustà dell’impianto, ha richiesto un intervento tecnico complesso non risolvibile con manutenzione ordinaria.

L’amministrazione si scusa per i disagi e conferma l’impegno a risolvere le criticità entro i tempi programmati.

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa