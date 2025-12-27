Gli chiedono informazioni e lo rapinano: in fuga con orologio da 100mila euro

Con il pretesto di una semplice richiesta di informazioni, hanno messo a segno una rapina lampo portando via un orologio di lusso dal valore di circa 100mila euro. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Forte dei Marmi, nel primo pomeriggio, e ha avuto come vittima un imprenditore pratese di circa 80 anni.

Secondo quanto riportato da La Nazione, l’uomo stava rientrando in bicicletta nella propria villa quando, proprio davanti all’ingresso dell’abitazione, è stato fermato da un giovane che gli ha chiesto indicazioni su un locale della zona. L’anziano ha accostato la bici e ha iniziato a fornire spiegazioni, notando che l’interlocutore si esprimeva con un inglese incerto.

In pochi istanti la situazione è degenerata. Un secondo uomo è comparso alle spalle dell’imprenditore, lo ha sollevato con forza e lo ha spinto a terra. A quel punto i due rapinatori hanno estratto un taglierino e inciso il cinturino in pelle dell’orologio, strappando dal polso della vittima un Patek Philippe prima di dileguarsi a piedi.

Nonostante lo shock, l’anziano non ha riportato ferite. Dopo l’accaduto si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia, fornendo una descrizione dei due aggressori, indicati come giovani di carnagione chiara. Gli investigatori ipotizzano che i rapinatori potessero conoscere con precisione le abitudini e gli spostamenti della vittima.

Sono in corso accertamenti e verifiche sulle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio comunale, nel tentativo di ricostruire la fuga e risalire all’identità degli autori del colpo.

