Incidente sulla FiPiLi tra Empoli e San Miniato, ferita una donna

Traffico completamente paralizzato sulla FiPiLi in direzione mare a causa di un incidente avvenuto verso mezzogiorno al chilometro 32+800, nel tratto compreso tra Empoli e San Miniato.

Il tamponamento tra due auto ha provocato circa tre chilometri di coda e il blocco della circolazione. Nell’incidente una donna di 25 anni è rimasta ferita ed è stata soccorsa in codice giallo.

Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale San Giuseppe per ulteriori accertamenti.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i mezzi di soccorso e il personale addetto alla gestione della viabilità, mentre si registrano pesanti disagi per gli automobilisti.

Notizie correlate