L’ITI Marconi di Pontedera celebra le sue eccellenze: premi di studio e borsa intitolata ad Alessandro D’Andrea

Lo scorso sabato 20 dicembre si è svolta presso l’aula magna dell’ITI Marconi la consueta cerimonia di premiazione di studentesse e studenti che lo scorso anno scolastico hanno avuto la media maggiore agli scrutini e agli esami di stato. Un buono spesa e un biglietto augurale a ringraziamento del lavoro svolto con passione e impegno e dell’importante ruolo di esempio all’interno della comunità scolastica.

Un plauso speciale alla studentessa Bianca Cecchelli, attualmente nella classe 4^ Elettronica, che ha raggiunto il notevolissimo traguardo della media di 10 su 10 (il che significa una valutazione di 10 a tutte le materie)! Un’ulteriore dimostrazione che l’ITI non è “una scuola da maschi” e che le competenze da raggiungere prescindono dal genere.

Contestualmente è stato ricordato il nostro ex studente Alessandro D’Andrea, che ha perso la vita sul lavoro nell’aprile 2024 alla presenza della famiglia e dei due studenti vincitori della borsa di studio a lui intitolata, uno dell’articolazione Elettronica e uno dell’articolazione Energia: un momento per tenere viva la memoria di Alessandro e trasmettere alle nuove generazioni i valori in cui fermamente credeva.

Di seguito l’intervento della moglie di Alessandro

"Buongiorno!

Per noi è un enorme piacere poter essere qui per il secondo anno consecutivo per consegnare queste borse di studio in ricordo ed onore di Alessandro.

Vogliamo ringraziare il preside professor Robino, il preside reggente professor Vittipaldi, il Consiglio di Istituto e tutto il personale scolastico che ci ha permesso di essere qui anche quest’anno.

Questo per noi è un appuntamento importante perché ci permette di parlarvi di Alessandro, di raccontarvi la sua passione, il suo impegno e il suo ingegno. Fin da bambino è sempre stato curioso e attento, pieno di iniziativa e volontà. Per lui imparare e scoprire erano requisiti fondamentali. Questo suo entusiasmo non è mai svanito anzi, si è potenziato fino a farlo diventare un professionista capace e ricercato. La curiosità del bambino è diventata, con lo studio e la disciplina, competenza e professionalità. Questo è quello che auguriamo anche a voi, di poter trasformare il vostro impegno di oggi, in una soddisfazione nel prossimo futuro.

Alessandro, nei 5 anni che è stato qui, è stato uno studente attento e preparato e questo gli ha permesso di uscire con il massimo dei voti ma è stato anche un periodo di divertimento e spensieratezza con i compagni e amici. Speriamo che anche per voi possa essere così, un’opportunità per diventare dei futuri professionisti godendovi il percorso insieme, ridendo e scherzando. Siete così giovani che avete davanti a voi un potenziale smisurato, sappiatelo cogliere, sappiate coltivarlo.

Era proprio quello che stava facendo Alessandro, raccogliere i frutti di ciò che aveva seminato fin da bambino. Diplomato in elettronica aveva poi sviluppato un forte interesse per le energie rinnovabili, così da poter utilizzare tutta la tecnologia possibile avendo però uno sguardo attento alla salvaguardia dell’ambiente. Dal fotovoltaico era poi passato all’idroelettrico. Amava poter lavorare a contatto con l’acqua, con le montagne, con i laghi e i fiumi. Era felice del suo lavoro, era felice di dare il suo contributo e mettere a disposizione le sue conoscenze per sviluppare impianti che fornissero energia alla comunità.

Siamo felici quindi di poter premiare due ragazzi, uno di Elettronica e uno di Energia, perché rappresentano le passioni di Alessandro.

Speriamo che anche solo una piccola parte di questo discorso sia riuscita ad instillare in voi un seme di volontà per diventare la migliore versione di voi stessi.

Vogliamo fare i più sentiti complimenti a tutti i ragazzi che verranno premiati oggi. Credete in voi e lavorate sodo, i risultati sono lì ad attendervi. Grazie".

