L'Orchestra da Camera Fiorentina arriva a Castelfranco

L'Orchestra da Camera Fiorentina arriva al Teatro della Compagnia a Castelfranco di sotto con due concerti. Il primo dedicato Ennio Morricone, la sera del 28 dicembre alle 21, il secondo martedì 6 gennaio alle 16 con le musiche dei film di animazione di Disney.
L'iniziativa è realizzata dal comune di Castelfranco di Sotto in collaborazione con l'associazione Eleiva di Pisa, con il contributo del consiglio regionale.
Fonte: Ufficio Stampa
