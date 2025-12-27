L'Orchestra da Camera Fiorentina arriva a Castelfranco

Castelfranco di Sotto
L'Orchestra da Camera Fiorentina arriva al Teatro della Compagnia a Castelfranco di sotto con due concerti. Il primo dedicato Ennio Morricone, la sera del 28 dicembre alle 21, il secondo martedì 6 gennaio alle 16 con le musiche dei film di animazione di Disney.

L'iniziativa è realizzata dal comune di Castelfranco di Sotto in collaborazione con l'associazione Eleiva di Pisa, con il contributo del consiglio regionale.

Fonte: Ufficio Stampa

