Malore alla guida sulla SR 429: 71enne trasportato in codice giallo

Nell'incidente non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo
Incidente questo pomeriggio sulla SR 429 in via Senese Romana, in località Sant'Andrea a Empoli. Coinvolto nell’incidente un uomo di 71 anni, trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe, senza gravi ferite
Secondo quanto appreso, l’uomo avrebbe accusato un malore, finendo fuori strada. Non sono state coinvolte altre vetture.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.
Niccolò Banchi
<< Indietro