Lutto nella sanità pratese: è scomparso il dottor Massimo Di Natale

Attualità Prato
Stimato professionista dell’ospedale Santo Stefano di Prato, ha guidato per anni il reparto di Medicina Interna 2, lasciando un segno profondo nella comunità medica e tra i pazienti

La Direzione aziendale dell’Asl Toscana centro e l’intera Azienda esprimono cordoglio per la scomparsa del dottor Massimo Di Natale, stimato professionista che ha lavorato per molti anni all’ospedale Santo Stefano di Prato, dove ha diretto il reparto di Medicina Interna 2.

Nel corso della sua carriera, il dottor Di Natale si è distinto per l’elevata competenza professionale e la riconosciuta bravura clinica, che ne hanno fatto un punto di riferimento per colleghi e pazienti.

L’Asl Toscana centro si unisce al dolore della famiglia per la prematura scomparsa, avvenuta due giorni fa, ricordando il dottor Di Natale come un medico il cui operato ha lasciato un segno profondo nella comunità professionale e sanitaria.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

