Natale solidale a San Casciano con il 'dono sospeso': centinaia di sorrisi e pacchi regalo per le famiglie in difficoltà

Doni sospesi come atti d’amore per le fasce più deboli della comunità, per le famiglie in condizioni di disagio che non possono permettersi un regalo da dedicare ai loro figli. Anche quest’anno la rete di solidarietà messa in moto dal Comune di San Casciano in Val di Pesa, grazie alla collaborazione delle attività commerciali, delle parrocchie, delle associazioni locali e soprattutto dei tanti giovani volontari e volontarie che si attivano per la raccolta e la consegna dei pacchi acquistati dai cittadini e lasciati in sospeso presso i negozi aderenti, ha regalato centinaia di sorrisi e continuerà a dispensare piccoli grandi gesti ispirati dal senso civico e dalla generosità. Gesti importanti che faranno sentire meno soli i più fragili e continueranno a fare la differenza fino all’Epifania.

Protagonisti di questa operazione corale che l’amministrazione comunale porta avanti con successo da anni sono la Consulta dei Giovani, la Festa del Volontariato Sancascianese, il Centro d’ascolto parrocchiale Caritas, la Misericordia di Mercatale e il centro socio-culturale di Cerbaia, il Centro Commerciale Naturale “La dolce gita” di San Casciano e le attività commerciali ed economiche delle frazioni, la Pro Loco di San Casciano in Val di Pesa. I doni raccolti e in parte già consegnati sono oltre un centinaio ed è possibile ancora lasciare in sospeso un dono nei negozi che mostrano la vetrofania "Dono sospeso".

“In questa edizione del progetto che vuole esprimere vicinanza e sostegno concreto alle persone in difficoltà del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Roberto Ciappi – sono stati davvero numerosi gli atti di solidarietà, tanti regali per i bambini ma anche per i più grandi, le persone hanno scelto di recarsi nelle oltre sessanta attività commerciali del capoluogo e delle frazioni di San Casciano per acquistare giocattoli, libri, capi di abbigliamento, materiale scolastico, tanti anche i pacchi alimentari che poi sono stati distribuiti dai volontari e dalle volontarie alle famiglie individuate dai servizi sociali del Comune”.

“Esprimiamo un ringraziamento speciale – ha aggiunto l’assessore alle Politiche educative e sociali Duccio Becattini – a coloro, molto dei quali giovani, che si sono messi a disposizione per questa iniziativa e che operano tutto l’anno per aiutare i soggetti più fragili, naturalmente il nostro grazie va anche agli esercizi commerciali di tutto il territorio che hanno collaborato, essendo parte integrante della nostra comunità”.

Chi vuole offrire un dono sospeso può recarsi nei seguenti negozi:

