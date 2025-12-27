Nuovi libri per le scuole d'infanzia di Pietrasanta

Promuovere la lettura fin dai più piccoli, ampliare l'offerta formativa e superare le “barriere” legate alla comunicazione verbale o scritta: il Comune di Pietrasanta, attraverso l'assessorato alla pubblica istruzione e in sinergia con i due Comprensivi cittadini, rafforza l’impegno per l'inclusione scolastica e porta “sotto l'albero” delle sette scuole d'infanzia nuovi libri, consegnati ai bambini dal vicesindaco Francesca Bresciani.

“La lettura è strumento fondamentale di crescita, socializzazione e benessere – spiega – capace di rispondere ai bisogni educativi di tutti i bambini. I volumi selezionati, appartenenti al panorama della migliore editoria per l’infanzia, affrontano temi come l’amicizia, le emozioni, la diversità e il rispetto reciproco con linguaggi e forme adatte alle diverse fasce di età”.

“Buon compleanno Elmer”, “Quando sarò grande”, “Il bambino con i fiori nei capelli”, “Una damigella non in pericolo”, “Il lupo che voleva cambiare colore” e “Non svegliare il drago!” sono alcuni degli oltre 40 titoli selezionati per il progetto che riserva un'attenzione particolare anche all’accessibilità, attraverso l’inserimento di testi pensati in Comunicazione Aumentativa e Alternativa che favoriscono la comprensione e la partecipazione di chi presenta difficoltà nel linguaggio verbale o ha bisogni comunicativi complessi.

I libri sono stati messi a disposizione dei plessi e utilizzati all’interno di percorsi educativi e attività di lettura condivisa, contribuendo a creare ambienti scolastici sempre più inclusivi e stimolanti.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio Stampa