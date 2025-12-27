Oltre 12 mila euro per la Biblioteca Comunale di San Giuliano

Un importante riconoscimento per la Biblioteca Comunale di San Giuliano Terme, che si è aggiudicata un finanziamento di 12.286,99 euro dal Ministero della Cultura destinato all'acquisto di nuovi libri per il 2025.

La Biblioteca entra così ufficialmente tra i beneficiari del Fondo di sostegno all'editoria libraria (FOEL), un'importante misura nazionale volta al potenziamento delle biblioteche pubbliche su tutto il territorio italiano. Le risorse permetteranno di rinnovare e ampliare significativamente il patrimonio librario della biblioteca, con un impatto diretto sulla qualità e la varietà dei servizi culturali offerti ai cittadini. Saranno acquisiti volumi di narrativa, saggistica, libri per ragazzi e bambini, opere di consultazione e le ultime novità editoriali, per rispondere alle diverse esigenze di lettura della comunità.

Come ulteriore dono ai propri utenti, la Biblioteca Comunale ha deciso di rimanere aperta durante tutto il periodo natalizio, garantendo continuità di servizio anche nelle festività (fatta eccezione per i giorni festivi). Un'occasione per trascorrere del tempo tra i libri, studiare o semplicemente godersi la lettura in un ambiente accogliente anche durante le vacanze.

"Questo finanziamento rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto dalla nostra Biblioteca e della sua centralità nella vita culturale della comunità," dichiara Angela Pisano, Assessora alla Cultura del Comune di San Giuliano Terme. "Grazie a queste risorse potremo arricchire ulteriormente la nostra offerta libraria, rispondere meglio alle richieste dei lettori e attrarre nuovi utenti. La biblioteca è un presidio culturale fondamentale, un luogo di incontro, crescita e socialità. La decisione di rimanere aperti anche durante il periodo natalizio testimonia la nostra volontà di essere sempre più vicini ai cittadini e alle loro esigenze."

I cittadini potranno beneficiare dei nuovi acquisti già dai primi mesi del 2026, quando i volumi saranno catalogati e messi a disposizione del pubblico.

Fonte: Comune di San Giuliano Terme - Ufficio Stampa