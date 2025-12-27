Riabilitazione, dal 29 dicembre attiva la prenotazione tramite CUP

Attualità Arezzo
Grandi novità per le modalità di prenotazioni dei servizi di riabilitazione. Come avviene già per la provincia di Arezzo, da lunedì 29 dicembre anche nelle province di Grosseto e di Siena sarà possibile prenotare le prestazioni presso un qualsiasi sportello CUP. Non solo, la prenotazione avverrà anche tramite call center CUP (ai numeri 0564 972191; 0577 767676 e 0575 379100) e il sito regionale CUP 2.0 (https://prenota.sanita.toscana.it/); oltre a ciò, da gennaio la prenotazione sarà estesa alle farmacie.

Ci saranno grandi benefici, quindi, per le persone che non dovranno più recarsi presso le sedi della riabilitazione com’è necessario fare oggi.

Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa

