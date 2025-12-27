San Gimignano saluta il 2025 con musica e festa

San Gimignano si prepara ad accogliere il nuovo anno con due appuntamenti che uniscono festa, musica e cultura, nel cuore del suo centro storico patrimonio UNESCO. Il primo evento è in programma mercoledì 31 dicembre, a partire dalle ore 20 in Piazza Duomo, con “San Silvestro tra le torri 2025”, la tradizionale festa dell’ultimo dell’anno organizzata dall’Associazione Controcultura. La piazza simbolo della città si trasformerà in un grande spazio di condivisione, dove residenti e visitatori potranno salutare l’arrivo del nuovo anno immersi in un’atmosfera conviviale e festosa, incorniciata dalle torri medievali illuminate.

Il calendario delle iniziative prosegue giovedì 1° gennaio, alle ore 16., nella Sala di Dante, con il Concerto del Primo dell’Anno a cura dell’Accademia dei Leggieri. Un appuntamento più raccolto e raffinato, pensato per iniziare il 2026 all’insegna della musica e della bellezza, offrendo al pubblico un momento di ascolto e riflessione dopo i festeggiamenti della notte precedente.

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio Stampa