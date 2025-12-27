Sindaco, Giunta e consiglieri al lavoro per il giardino della scuola di Montagnana

Questa mattina Sindaco, assessori e consiglieri comunali hanno lavorato, con il prezioso supporto del personale del comune, al completamento delle sistemazioni esterne del giardino del plesso scolastico di Montagnana, in particolare della zona riservata ai bambini e alle bambine della scuola d'infanzia "Gianni Rodari".

In particolare è stata completata l'installazione di alcune protezioni sulla recinzione, la piantumazione di una parte di siepe di alloro e la verniciatura di alcune sabbiere in legno. Questi lavori hanno consentito il completamento dell'ampliamento del giardino che dal 7 gennaio sarà a disposizione dei giovani alunni.

"Ringrazio di cuore assessori e consiglieri che questa mattina hanno accolto questo invito e come veri e propri volontari civici hanno dedicato del loro tempo libero a questo progetto. Servire la propria comunità vuol dire mettersi a disposizione totalmente e quindi anche in questo modo. Grazie! " commenta il Sindaco Alessio Mugnaini.

Questa è anche l'occasione per ricordare che il Comune di Montespertoli ha un regolamento e un albo per lo svolgimento del volontariato civico e che qualsiasi cittadino può iscriversi per svolgere servizi e attività a favore della collettività.

Informazioni al link: https://www.comune.montespertoli.fi.it/Novita/Avvisi/Albo-del-volontariato-civico

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa