Firenze, la targa di Norma Cossetto sarà riposizionata: il Comune condanna l’atto vandalico

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

La lapide, gettata a terra alla vigilia di Natale, verrà ripristinata nel giardino di Sorgane. Palazzo Vecchio annuncia denuncia contro ignoti

La targa in memoria di Norma Cossetto, vittima delle foibe, verrà ripristinata a breve nel giardino di Sorgane a Firenze, dopo essere stata rimossa e gettata a terra in un atto vandalico avvenuto alla vigilia di Natale. Secondo quanto comunicato da Palazzo Vecchio, la lapide non ha riportato danni evidenti, ma il palo di sostegno è stato piegato.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato un individuo avvicinarsi al palo, rimuovere la targa e La lapide, gettata a terra alla vigilia di Natale, verrà ripristinata nel giardino di Sorgane. Palazzo Vecchio annuncia denuncia contro ignoti.lasciarla sul terreno, dove è stata successivamente recuperata dagli agenti del distaccamento di Gavinana della polizia municipale.

L’amministrazione comunale presenterà una denuncia contro ignoti per danneggiamento.

L’assessora alla toponomastica Caterina Biti ha condannato il gesto, definendolo non solo vandalismo, ma anche un tentativo di sminuire eventi tragici della storia moderna.

Niccolò Banchi

Notizie correlate

Firenze
Attualità
27 Dicembre 2025
teatro puccini

'Firenze suona per la Palestina': giovedì 8 gennaio al Teatro Puccini un grande evento di musica, cultura e solidarietà

Una serata di musica, parole e impegno civile per la pace e i diritti del popolo palestinese. È questo il senso di “Firenze suona per la Palestina”, l’evento in programma [...]

Firenze
Attualità
27 Dicembre 2025

Donne de' Medici, Giani: "Elettrice Palatina e Villa di Careggi al centro della legislatura"

Una dinastia di donne che segna la storia, la politica e la cultura internazionale e un patrimonio che chiede di essere riconosciuto, valorizzato e quindi ‘diffuso’. È questo il cuore [...]

Firenze
Attualità
27 Dicembre 2025

'Magnifico 1492': in arrivo agli Uffizi una mostra dedicata a Lorenzo il Magnifico

"Magnifico 1492". Questo il titolo della grande mostra, dedicata a Lorenzo, il più celebre esponente della dinastia medicea, che le Gallerie degli Uffizi stanno organizzando per il prossimo anno. L'esposizione, [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina