Firenze, la targa di Norma Cossetto sarà riposizionata: il Comune condanna l’atto vandalico

La targa in memoria di Norma Cossetto, vittima delle foibe, verrà ripristinata a breve nel giardino di Sorgane a Firenze, dopo essere stata rimossa e gettata a terra in un atto vandalico avvenuto alla vigilia di Natale. Secondo quanto comunicato da Palazzo Vecchio, la lapide non ha riportato danni evidenti, ma il palo di sostegno è stato piegato.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato un individuo avvicinarsi al palo, rimuovere la targa e La lapide, gettata a terra alla vigilia di Natale, verrà ripristinata nel giardino di Sorgane. Palazzo Vecchio annuncia denuncia contro ignoti.lasciarla sul terreno, dove è stata successivamente recuperata dagli agenti del distaccamento di Gavinana della polizia municipale.

L’amministrazione comunale presenterà una denuncia contro ignoti per danneggiamento.

L’assessora alla toponomastica Caterina Biti ha condannato il gesto, definendolo non solo vandalismo, ma anche un tentativo di sminuire eventi tragici della storia moderna.

Niccolò Banchi

Notizie correlate