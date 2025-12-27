Truffano anziana con un finto incidente: arrestati dai carabinieri di Prato

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

È finito con le manette un raggiro messo in atto nella serata del 21 dicembre a Prato, ai danni di una donna di 78 anni. L’episodio si è consumato nel parcheggio di un supermercato di viale della Repubblica, dove due uomini italiani, di 40 e 28 anni, entrambi con precedenti penali, hanno tentato di mettere a segno la cosiddetta truffa del finto incidente.

La vittima stava effettuando una manovra con l’auto quando è stata avvicinata dalla coppia, che l’ha accusata di aver urtato e danneggiato il loro veicolo. Con toni insistenti, i due le hanno chiesto un risarcimento immediato, quantificato in 140 euro. Spaventata e colta di sorpresa, l’anziana ha consegnato il denaro.

La scena, però, non è passata inosservata. Un passante ha intuito che qualcosa non tornava e ha deciso di intervenire indirettamente, contattando un agente della questura che conosceva personalmente. Da lì è scattata la segnalazione al 112 e l’arrivo immediato delle pattuglie.

I carabinieri hanno individuato poco distante l’auto dei sospetti, fermandola mentre i due si stavano allontanando con il denaro appena incassato. Durante i controlli sono stati trovati in possesso di 1.350 euro in contanti. La somma e il veicolo sono stati sequestrati, mentre per i due uomini è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di truffa aggravata in concorso.

Condotti davanti al giudice per l’udienza di convalida, l’arresto è stato confermato. Nei confronti dei due indagati è stato inoltre disposto il divieto di dimora nel territorio del Comune di Prato.

Notizie correlate

Prato
Cronaca
23 Dicembre 2025

Slitta il patteggiamento per l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci: udienza rinviata a febbraio 2026

Rinviata l’udienza sul patteggiamento di Riccardo Matteini Bresci, l’imprenditore coinvolto nell’inchiesta per corruzione che vede sotto accusa anche l’ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti (Pd). La vicenda, che ha scosso [...]

Prato
Cronaca
23 Dicembre 2025

Tenta di gettarsi dal tetto, salvato da un poliziotto

Un uomo che minacciava di gettarsi dal tetto di un palazzo è stato salvato ieri sera a Prato dall’intervento di un agente di polizia. L’episodio è avvenuto poco dopo le [...]

Prato
Cronaca
22 Dicembre 2025

Sfruttamento della prostituzione a Prato: sequestrati appartamento e 71mila euro

Un uomo di 40 anni, già condannato in primo grado per sfruttamento della prostituzione, è stato indagato a Prato per lo stesso reato e per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nell’ambito dell’inchiesta, [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina