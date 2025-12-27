Truffano anziana con un finto incidente: arrestati dai carabinieri di Prato

È finito con le manette un raggiro messo in atto nella serata del 21 dicembre a Prato, ai danni di una donna di 78 anni. L’episodio si è consumato nel parcheggio di un supermercato di viale della Repubblica, dove due uomini italiani, di 40 e 28 anni, entrambi con precedenti penali, hanno tentato di mettere a segno la cosiddetta truffa del finto incidente.

La vittima stava effettuando una manovra con l’auto quando è stata avvicinata dalla coppia, che l’ha accusata di aver urtato e danneggiato il loro veicolo. Con toni insistenti, i due le hanno chiesto un risarcimento immediato, quantificato in 140 euro. Spaventata e colta di sorpresa, l’anziana ha consegnato il denaro.

La scena, però, non è passata inosservata. Un passante ha intuito che qualcosa non tornava e ha deciso di intervenire indirettamente, contattando un agente della questura che conosceva personalmente. Da lì è scattata la segnalazione al 112 e l’arrivo immediato delle pattuglie.

I carabinieri hanno individuato poco distante l’auto dei sospetti, fermandola mentre i due si stavano allontanando con il denaro appena incassato. Durante i controlli sono stati trovati in possesso di 1.350 euro in contanti. La somma e il veicolo sono stati sequestrati, mentre per i due uomini è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di truffa aggravata in concorso.

Condotti davanti al giudice per l’udienza di convalida, l’arresto è stato confermato. Nei confronti dei due indagati è stato inoltre disposto il divieto di dimora nel territorio del Comune di Prato.

