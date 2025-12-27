Una fiaba al telefono per babbo Raffaello: il progetto per donare racconti e dediche ai propri cari

Tante le richieste anche da altre regioni d’Italia. Il sindaco Paolo Sottani: “Al progetto possono accedere tutti, ad ogni età, e in maniera gratuita, grazie alla disponibilità dei lettori volontari”

Pronto Raffaello, c’è una fiaba per lei…! Voci narranti che riempiono di gioia e commozione il cuore di grandi e piccini. Il Natale è ancora più inaspettato a Greve in Chianti se il filo rosso dell’amore filiale è rafforzato da una fiaba narrata al telefono per il genitore che vive da solo. Un pensiero pieno di amore, come quello che Viviana ha fatto giungere via smartphone a babbo Raffaello, l’ultraottantenne rimasto vedovo da qualche tempo, intento a superare un periodo non facile. “Io che le fiabe le ho conosciute e ascoltare da bambino non mi sarei mai aspettato una telefonata così bella – ha detto Raffaello Ferruzzi che risiede nel capoluogo chiantigiano - sono tornato indietro nel tempo, quando la mamma le leggeva per me, è stata un’emozione forte, un meraviglioso regalo per il quale voglio ringraziare mia figlia dicendole che la amo con tutto il cuore e la forza di ogni persona è in realtà la forza di tutte quelle che le stanno accanto”.

Ad aver materializzato il dono di Viviana la lettura di un racconto fantastico ispirato al personaggio di Mary Poppins, letto e animato dal volontario Daniele Locchi attraverso lo smartphone. E’ stato lui, in quanto lettore e ideatore insieme a Claudia Piccini del progetto “Racconti e dediche al telefono”, promosso dal Comune di Greve in Chianti da alcuni anni con grande successo, a dare vita alla narrazione tratta dal libro “Magia di Stelle. Favole per Sognare” a cura di Claudia Piccini e Stefano Pizzorno.

Sono decine le letture che ogni anno in poco più di un mese i cittadini e le cittadine richiedono al telefono – spiegano Claudia e Danielei mittenti e i destinatari talvolta possono coincidere. Ci sono gli anziani e le persone che vivono sole che possono richiederlo per sé, come momento di leggerezza e compagnia finalizzato a contrastare la solitudine, ci sono anche i genitori che ne fanno richiesta per i loro bambini e bambine, sorprese di Natale che creano stupore e meraviglia con l’arte delle parole e la magia delle fiabe”.

Racconti al telefono 2025

Racconti al telefono - Greve in Chianti

Al progetto possono accedere tutti, ad ogni età, e in maniera gratuita – spiega il sindaco Paolo Sottanioltre al numero crescente delle telefonate, quest’anno abbiamo registrato anche un’importante novità: le richieste hanno superato i confini regionali, le famiglie ci hanno chiamato anche dal nord Italia per dedicare un racconto alle persone care”.

Il progetto mette in atto una delle tante sfaccettature del fare cultura, - precisano le assessore Monica Toniazzi e Ilary Scarpelli - intesa nella sua accezione più ampia, cultura non solo contenitore di eventi ma come strumento sociale che intercetta i bisogni e risponde alle esigenze della comunità incrementando le opportunità di relazione tra le persone”. “L’iniziativa vuole anche recuperare la semplicità e i valori sociali di un’antica tradizione che si coltivava nelle nostre campagne –– aggiungono - che affonda le radici nel tempo intimo, sospeso e lento delle veglie toscane, quando le famiglie si riunivano intorno al focolare di casa e condividevano il racconto di novelle e fiabe per dare profondità e arricchire con l’immaginazione e con la tradizione orale il momento della convivialità. Un ringraziamento ai volontari Claudia e Daniele che con grande cura e attenzione permettono la realizzazione di questo progetto attivo per tutto il periodo festivo”.

Per richiedere una lettura al telefono occorre effettuare la prenotazione contattando il numero 347 1719503 o scrivendo alla casella di posta elettronica: claudia.piccini@virgilio.it. I testi potranno essere ascoltati dagli stessi richiedenti o dedicati ad altre persone. La lettura al telefono viene concordata stabilendo un appuntamento telefonico. Il richiedente sarà contattato via telefono, o chiamata whatsapp, al giorno e l'ora stabiliti.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

