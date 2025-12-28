Anziana investita da un’auto pirata in Lunigiana, è grave

È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa una donna di 78 anni, investita questa mattina intorno alle 10 in località Molino, nel comune di Fivizzano, in Lunigiana.

Secondo le prime informazioni, l’anziana sarebbe stata travolta da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno trovato la donna a terra. La 78enne ha riportato un trauma cranico e una sospetta frattura agli arti.

Considerata la gravità delle ferite, è stata trasferita in codice rosso a Pisa con l’elisoccorso Pegaso. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori dell’Alfa di Fivizzano e un’ambulanza della Pubblica assistenza di Monzone. I carabinieri di Fivizzano hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile dell’investimento.