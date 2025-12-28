Arrestato operaio stagionale all'Elba: deve scontare oltre due anni di carcere

Cronaca Campo nell'Elba
Nell’ambito dei controlli rafforzati sul territorio, messi in atto dai Carabinieri per garantire maggiore sicurezza in un periodo di intensa presenza turistica e di spostamenti, i militari della Stazione di Campo nell’Elba hanno arrestato un uomo destinatario di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

L’uomo, un operaio stagionale, deve scontare una pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi fuori regione negli anni passati. Dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa di reclusione di Porto Azzurro, dove sconterà la condanna.

