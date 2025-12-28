Arrestato operaio stagionale all'Elba: deve scontare oltre due anni di carcere

Nell’ambito dei controlli rafforzati sul territorio, messi in atto dai Carabinieri per garantire maggiore sicurezza in un periodo di intensa presenza turistica e di spostamenti, i militari della Stazione di Campo nell’Elba hanno arrestato un uomo destinatario di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
L’uomo, un operaio stagionale, deve scontare una pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi fuori regione negli anni passati. Dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa di reclusione di Porto Azzurro, dove sconterà la condanna.
