Controlli nel Pratese durante le festività: 6 arresti domiciliari, 50 identificati e 28 veicoli controllati

Controlli straordinari “ad alto impatto” sono stati disposti dalla Compagnia dei Carabinieri di Prato, su indicazione del Comando provinciale e d’intesa con la Prefettura, nei Comuni Medicei di Carmignano e Poggio a Caiano e nell’Alta Val Bisenzio, nei territori di Vernio, Vaiano e Cantagallo.

I servizi, svolti nelle serate del 19, 23 e 27 dicembre, rientrano nell’attività di prevenzione e controllo del territorio finalizzata a garantire la sicurezza della cittadinanza in un periodo caratterizzato da maggiore afflusso di persone, anche in considerazione delle festività natalizie e del rischio di reati predatori e contro la persona.

Nei Comuni Medicei le operazioni sono state condotte dai militari delle Stazioni di Poggio a Caiano e Carmignano, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana; nell’Alta Val Bisenzio i controlli sono stati effettuati dalla Stazione dei Carabinieri di Vaiano, affiancata dallo stesso reparto di rinforzo.

Durante le attività sono stati allestiti numerosi posti di controllo nelle zone maggiormente frequentate, in particolare dai giovani, con l’obiettivo di prevenire comportamenti illeciti e garantire una presenza rassicurante per residenti ed esercenti. Complessivamente sono stati impiegati 20 militari, identificate 50 persone, controllati 28 veicoli, verificati 5 esercizi pubblici e 6 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Nel corso dei controlli è stato inoltre sequestrato un quantitativo di sostanze stupefacenti.

L’Arma dei Carabinieri ha annunciato che i servizi di controllo proseguiranno per l’intero periodo delle festività, al fine di assicurare un sereno svolgimento delle stesse e la sicurezza di cittadini e visitatori.

