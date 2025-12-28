Donna di 41 anni trovata morta in reparto psichiatria: aperta inchiesta

Una donna di 41 anni è stata trovata morta in un bagno del reparto di psichiatria dell’ospedale di Livorno, dove era ricoverata volontariamente dopo alcuni episodi avvenuto a Santo Stefano. Secondo i sanitari, la morte sarebbe avvenuta per suicidio.

La figlia della vittima ha presentato denuncia, facendo scattare un’indagine dei carabinieri per accertare eventuali responsabilità. La salma resta sotto sequestro e non è esclusa l’autopsia nei prossimi giorni. Sono stati ascoltati alcuni medici e operatori sanitari, mentre è stata acquisita la cartella clinica.

La tragedia si sarebbe verificata mentre la donna era da sola in bagno e, al momento della comunicazione del decesso alla figlia, si sono registrati momenti di tensione tra i familiari e il personale ospedaliero, con l’intervento dei carabinieri. L’Asl Toscana nord ovest ha avviato un audit interno per chiarire le circostanze dell’accaduto.