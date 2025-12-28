Fiaccolata per Maati Moubakir a Campi Bisenzio, presenti 150 persone. La madre: "Chiediamo pena commisurata"

irca 150 persone hanno partecipato oggi a Campi Bisenzio (Firenze) a una fiaccolata silenziosa in ricordo di Maati Moubakir, il 17enne ucciso la notte del 29 dicembre 2024 dopo essere stato inseguito, picchiato e accoltellato da un branco, in seguito a uno scambio di persona. Familiari e amici, riuniti nel comitato A-Maati, hanno ripercorso il tragitto compiuto dal ragazzo, da via Verdi, a pochi metri dalla discoteca, fino a via Tintori. Presente anche la vicesindaca di Campi Bisenzio, Federica Petti, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

"Chiediamo una pena commisurata a quello che vuol dire togliere la vita a un essere umano, ad un ragazzo di 17 anni", ha detto la madre, Silvia Baragatti. "Maati non me lo ridarà indietro nessuno e il dolore è ogni giorno più forte, soprattutto quando ci sono le udienze. Sento la vicinanza degli amici, di chi ha partecipato a questa manifestazione. Tra i giovani la violenza sta diventando la normalità, dobbiamo lavorare con loro, che la morte di Maati possa servire almeno a evitare nuove tragedie. Poi però c’è il piano della giustizia. Io vorrei cinque minuti di silenzio e riflessione e che ognuno si chiedesse cosa vorrebbe come pena, se fosse successo al proprio figlio, se non fosse tornato a casa dopo una serata che doveva essere di divertimento".

"Più passa il tempo e più è forte la mancanza – ha aggiunto il padre, Farid Moubakir –. Nessuno può morire in quel modo, non ha senso. A prescindere che ci sia stato uno scambio di persona, non si ammazza nessuno così, la vita è sacra. Adesso chiediamo giustizia, una pena pesante, il massimo che si può avere per un delitto del genere. Se è previsto l’ergastolo, ergastolo sia, senza sconti per nessuno".

Domani è previsto un nuovo momento di raccoglimento con una messa nella chiesa di San Tommaso, in piazza Boccaccio a Certaldo, dove il ragazzo viveva, alle 17. Il 12 gennaio si terrà una nuova udienza del processo a carico dei cinque imputati, tutti sottoposti a misura cautelare: l’accusa è concorso in omicidio volontario aggravato.

