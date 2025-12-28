Grosso pezzo di intonaco si stacca da soffitto della stazione di Santa Maria Novella

Un grosso pezzo di intonaco si è staccato dal soffitto della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, a Firenze, senza causare feriti. Il cedimento è avvenuto intorno alle 12,20 nei pressi di un ingresso secondario, sul lato della stazione che ospita le postazioni dei taxi, accanto a una pizzeria.

I calcinacci sono finiti sul marciapiede sottostante, ma in quel momento non transitavano persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno immediatamente interdetto e transennato l’area. Successivamente è intervenuto anche il personale di Grandi Stazioni per la messa in sicurezza della zona e per effettuare le verifiche strutturali necessarie.

