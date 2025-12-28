Incendio in appartamento ad Arezzo, illese le tre persone all'interno

Un incendio è divampato nella cucina di un appartamento ad Arezzo, senza causare feriti. L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno in viale Dante, dove le fiamme hanno interessato la cappa di aspirazione del piano cottura.

All’interno dell’abitazione si trovavano tre persone, rimaste illese. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere il rogo, evitando che il fuoco si propagasse agli altri arredi. I pompieri hanno quindi provveduto allo spegnimento delle fiamme e all’aerazione dei locali invasi dal fumo.