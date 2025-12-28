Incendio in un garage a Castelfiorentino, nessun ferito

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, sono intervenuti in via Giordano Bruno per un incendio sviluppatosi all’interno di un garage.

Il locale interessato si trova in un edificio composto da tre piani fuori terra. Sul posto è stata inviata una squadra dei Vigili del fuoco che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e successivamente allo smassamento del materiale presente all’interno del garage, al fine di eliminare ogni possibile focolaio residuo.

Non si registrano persone coinvolte né feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Notizie correlate