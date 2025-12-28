Investimento sui binari a Firenze, ritardi fino a due ore

Cronaca Firenze
La circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze è stata pesantemente compromessa nel tardo pomeriggio a causa dell’investimento di una persona avvenuto nei pressi della stazione di Firenze Rifredi. Per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria, il traffico ferroviario è stato inizialmente sospeso dalle 18.30, con forti ripercussioni su treni Alta Velocità, Intercity e regionali.

Secondo quanto comunicato da Trenitalia, nella prima fase dell’emergenza una decina di convogli dell’Alta Velocità e Intercity sono rimasti fermi, mentre altri treni hanno registrato ritardi significativi, con possibili limitazioni di percorso e cancellazioni anche per i regionali. Successivamente la circolazione è ripresa, ma in modo fortemente rallentato.

In serata i ritardi hanno raggiunto fino a un’ora e 40 minuti, arrivando in alcuni casi a sfiorare le due ore. Il tabellone della stazione di Firenze Santa Maria Novella indicava circa trenta treni interessati dai disservizi, mentre una ventina di convogli risultavano accumulare i maggiori ritardi. I treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e fermi sono scesi a sei.

