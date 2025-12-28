Moto si scontra contro un'auto in sosta, muore 21enne a Firenze. Altro grave incidente nella notte

Notte drammatica sulle strade fiorentine, con due distinti incidenti stradali che hanno causato la morte di un giovane e il ferimento grave di un altro ragazzo.

Il primo schianto è avvenuto intorno alle 4 in via Mannelli, dove un motociclista di 21 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, con un’auto parcheggiata. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, intervenuti sul posto insieme alla polizia municipale, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità. Per i familiari della vittima è stato attivato il supporto psicologico.

Poco dopo un secondo incidente si è verificato in via Turati, dove uno scooter è entrato in collisione con un’auto. A rimanere feriti sono stati il conducente e il passeggero del mezzo a due ruote. Il conducente, un 19enne, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri, mentre il passeggero, 22 anni, è stato ricoverato in codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti carabinieri e polizia municipale, che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.