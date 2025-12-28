Problemi alla rete idrica a Cerreto Guidi e Vinci: tecnici al lavoro

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Cerreto Guidi, oggi, domenica 28 dicembre, sono in corso mancanze d’acqua a Cerreto Guidi capoluogo e a Toiano, nel comune di Vinci. Contestualmente si stanno verificando fenomeni di bassa pressione a Lazzeretto e Stabbia.

I tecnici sono sul posto e si apprestano ad eseguire l’intervento di riparazione.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 16, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.