Rotary e Rotaract Empoli festeggiano il Natale con una lotteria a favore di 'Chicco di grano'

Giovedì 18 dicembre 2025 si è svolta la tradizionale festa degli Auguri del Rotary Club Empoli a Villa di Loro, storica dimora situata su una collina nelle immediate vicinanze di Empoli. Presenti molti soci con familiari e ospiti, oltre a tanti giovani del Rotaract, guidati dal presidente Samuele Masotti. Ospiti d’onore autorità rotariane come l’assistente del Governatore attuale Giorgio Odello Nadia Nesti e del precedente governatore Pietro Belli Lucia Cerri, autorità religiose nella persona di Don Guido Engels, Parroco della Collegiata S. Andrea di Empoli, e autorità civili quali i sindaci di Capraia e Limite Alessandro Giunti, di Empoli Alessio Mantellassi, di Montelupo Simone Londi, e la Vicesindaca di Vinci Daniela Fioravanti. Dopo aver presentato i numerosi ospiti, il presidente Giovanni Calugi ha passato la parola a Lucia Cerri, la quale a nome del governatore del distretto 2071 per l’annata 2024/25, ha insignito il Rotary club Empoli di due importanti riconoscimenti: il primo è stato il “Paul Harris Fellow”, un premio di grande prestigio conferito solo a individui o a club che si sono distinti per servizi meritori in favore della Rotary Foundation: a riceverlo il Past-President Roberto Gelli.

Una targa poi è stata consegnata al socio Andrea Cantini, Presidente della Commissione Comunicazione e social, che è stata riconosciuta prima classificata a livello distrettuale per l’eccellente lavoro svolto durante l’annata rotariana, contribuendo così a rafforzare l’identità, la visibilità e il coinvolgimento del club sul territorio. La serata è stata anche l’occasione per ammettere al Rotary Club Empoli un nuovo prestigioso socio onorario: Massimo Luschi, Comandante della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni dell’empolese-valdelsa. L’ho ha presentato il socio Andrea Cantini e il presidente Giovanni Calugi l’ho ha “spillato” con il distintivo del Rotary. Il Comandante si è dichiarato onorato di entrare a far parte della famiglia rotariana. Il “clou” della serata è stata la lotteria, organizzata per un nobile scopo di solidarietà, per aiutare il “Chicco di grano”, cooperativa sociale onlus che si prende cura di persone in difficoltà: donne senza casa, donne migranti, mamme con bambini in stato di disagio. La lotteria, condotta dai giovani del Rotaract, con numerosi premi gentilmente messi a disposizione da soci e socie, ha permesso di raggiungere una consistente cifra da destinare a Casa Stella, che accoglie donne e bambini assistiti dall’associazione. Dopo un brindisi augurale, la festa è stata completata da piacevoli note musicali che hanno reso l’atmosfera ancora più coinvolgente

