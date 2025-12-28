Si rinnova il consiglio direttivo dell'associazione Noi del Pacini Onlus

Martedì 16 dicembre presso la biblioteca dell'Istituto Filippo Pacini di Pistoia si è tenuta l'assemblea elettiva dell'associazione Noi del Pacini Onlus, con la quale è stato nominato il nuovo consiglio direttivo che resterà in carica per il triennio 2026/2029. Il presidente uscente Paolo Scannerini, ha riepilogato le attività svolte nel triennio di sua competenza citando progetti ormai consolidati come il Talent, il Gran Galà delle classi quinte, i vari bandi promossi a favore degli studenti come il bando fair play o quello per le certificazioni linguistiche e illustrando anche i nuovi progetti, come ad esempio l'incontro annuale in sala maggiore sulla salute ed il benessere "Conoscere per prevenire" e gli eventi speciali come l'inaugurazione della nuova sede, il decennale della Onlus con la pubblicazione del libro ad esso dedicato e "Come eravamo", cento anni di storia dell'Istituto Filippo Pacini.

Scannerini ha ringraziato il consiglio, tutti i soci e le dirigenti scolastiche che si sono avvicendate durante il suo mandato, per la collaborazione e l'impegno dimostrato riservando un ringraziamento particolare e doveroso al segretario Andrea Pierattini anche lui in scadenza di mandato, che tanto si è speso in favore dell'associazione. Si è passati poi alla votazione della lista dei candidati per il nuovo consiglio e per il collegio revisore che ha visto la elezione, come il nuovo presidente, della professoressa Anna Bruna Geri, docente dell'Istituto Pacini, che nel ringraziare i presenti per la fiducia accordatele ha salutato il presidente uscente ricordando il grande lavoro svolto con competenza e professionalità con l'augurio di riuscire a proseguire sul solco tracciato da chi l'ha preceduta.

E' stata anche votata anche una modifica allo statuto illustrata dalla nuova presidente, che prevede l'istituzione di aree di interesse (salute, sociale, convivialità..) con la presenza di un referente per ciascuna, individuato in un docente della scuola, che avrà il compito di promuovere le iniziative dell'associazione informandone gli altri colleghi e i ragazzi, facendo quindi da tramite fra l'Istituto e l'Associazione.

Prima della conclusione è stata anche comunicata la nomina di Vittoria Bartolomei che succede a Matteo Pomposi come referente della sezione giovani.

In nuovo consiglio direttivo per il triennio 2026-2029 risulta così composto:

Presidente: Anna Bruna Geri

consiglieri componente docenti: Angelo Paolo Vaccaro, Stefania Tori, Enrica Bartolotti

consiglieri componente ex docenti: Laura Vignali, Donatella Vescovi

consiglieri componente genitori: Beatrice Baldi, Serena Gori

consiglieri componente ex studenti: Alessandro Sabella, Matteo Pomposi

Collegio revisore: Gino Spagnesi (presidente), Luciano Giovannini, Paolo Scannerini, Riccardo Ballati (supplente)

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate