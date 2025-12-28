Travolta sulle strisce mentre va a giocare a tombola, muore 77enne

Tragedia ieri sera nel centro abitato di Cenaia, nel comune di Crespina-Lorenzana, dove una donna di 77 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

La vittima è Alessandra Fantozzi, pensionata, che stava raggiungendo alcune amiche per una serata di tombola. L’incidente è avvenuto intorno alle 21, quando la donna è stata travolta da una Toyota.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti tempestivamente i soccorritori della Misericordia di Cenaia, seguiti da un mezzo della Misericordia di Cascina con l’automedica, ma per la 77enne non c’è stato nulla da fare. Presenti anche il figlio e altri familiari, residenti nelle vicinanze.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il conducente dell’auto, sotto choc, avrebbe riferito di non essersi accorto della presenza della donna sulla carreggiata. Sull’ennesimo investimento mortale in Toscana è stata aperta un’inchiesta.