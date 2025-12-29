A Montespertoli si riunisce il Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce martedì 30 dicembre, alle ore 21:15, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani. L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1. I cittadini sono invitati a partecipare di persona o, in alternativa, a seguire la seduta sul canale YouTube dedicato: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Comunicazione al Consiglio comunale di prelevamento dal fondo di riserva;

4. Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito al Disegno di Legge del Ministro Valditara relativo al consenso informato per i progetti di educazione sessuale e affettiva nelle scuole”;

5. Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli per eliminare il tetto del 5 x 1000 alle organizzazioni del terzo settore”;

6. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli ad oggetto: “Contrarietà alla Legge di Bilancio 2026 del Governo Meloni e richiesta di modifiche a tutela degli enti locali, dei servizi pubblici e delle fasce più deboli della popolazione”;

7. Approvazione schema di accordo tra il Comune di Montespertoli e la Città Metropoltana di Firenze per la definizione dei rapporti inerenti la realizzazione e la manutenzione di un percorso pedonale di collegamento tra il capoluogo di Montespertoli e il Centro per la Cultura del Territorio "I Lecci" lungo la SP 79 "Lucardese";

8. Approvazione delle modifiche e del testo coordinato della convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 per la gestione associata del piano educativo zonale tra i comuni dell'area Empolese Valdelsa (zona Empolese Valdelsa della Toscana) su richiesta della Regione Toscana;

9. Approvazione piano di revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2024 ex art.20 D.lgs. n. 175/2016;

10. Delibera sulla ricognizione annuale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, ex art. 30 del D.lgs. 201/2022;

11. Modifiche al regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva (Taric);

12. Nuovo regolamento generale delle entrate – approvazione;

13. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2026-2027-2028 - approvazione;

14. Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2026;

15. Programmazione incarichi di consulenza studio e ricerca anno 2026;

16. Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi - triennio 2026-2027-2028;

17. Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (Dup) 2026/2028;

18. Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 e dei relativi allegati, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

