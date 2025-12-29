A teatro o in piazza a pattinare sul ghiaccio, il Capodanno di Montemurlo

Il 31 dicembre appuntamento in Sala Banti con lo spettacolo di Gianmaria Vassallo “Il peggio dell’anno”. In piazza della Repubblica fino alle 3 di notte si festeggia al Villaggio del Natale

Brindisi in piazza o a teatro? A Montemurlo c’è solo l’imbarazzo della scelta per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà) il Comune di Montemurlo, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, propone lo spettacolo “Il peggio dell’anno” con Gianmaria Vassallo.

L’appuntamento è per mercoledì 31 dicembre dalle 22,30 e lo spettacolo è fuori abbonamento. Gianmaria Vassallo è un poliedrico artista fiorentino noto come attore comico e cantautore che si è imposto riproponendo in chiave moderna il repertorio del cantastorie Odoardo Spadaro a cui ha dedicato il musical “Il mio nome è Spadaro”. Ha portato in scena spettacoli di successo come Toscano per caso, che è diventato anche un album, e Chiacchiericci in cui interpreta un pettegolo corniciaio rinascimentale. Attore anche per il cinema, ha collaborato con Leonardo Pieraccioni nei film Il sesso degli angeli e Pare parecchio Parigi. A mezzanotte lo spettacolo si ferma e si brinda con spumante e panettone, offerto dal Comune a tutti gli spettatori. La prenotazione biglietti si può fare tramite whatsapp al numero 350 0989104 o chiamando dal lunedì al venerdì ore 18 – 20 tramite mail all’indirizzo salabantiprosa@gmail.com.

«A Montemurlo non occorre andare troppo lontano per trovare socialità e divertimento - sottolinea l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Al teatro della Sala Banti e in piazza della Repubblica si festeggia l’arrivo del nuovo anno stando insieme in allegria».

A pochi passi dal teatro, in piazza della Repubblica, davanti al municipio, il villaggio di Natale propone una notte di San Silvestro insieme sotto le stelle. La pista di pattinaggio sul ghiaccio rimarrà aperta in via straordinaria fino alle ore 3 di notte e si potrà ballare e divertirsi grazie al dj set e il cocktail bar. A mezzanotte si brinderà e, a chi pattinerà, sarà offerto panettone e spumante. Per maggiori informazioni Instagram @montemurlo_on_ice telefono 3911736341

Fonte: Comune di Montemurlo

