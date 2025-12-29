Bambino cade in un dirupo in montagna: è ricoverato al Meyer

Un bambino di otto anni è finito in ospedale al Meyer dopo un incidente in montagna. Il piccolo stava giocando all'Abetone con alcuni amici ed è precipitato in un dirupo per quindici metri.

Le condizioni del bambino, che dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato con l'elisoccorso al Meyer in codice rosso, secondo quanto appreso da fonti sanitarie, sono stabili e non è in pericolo di vita.

I fatti sono avvenuti alle 15.30 di domenica 28 dicembre vicino all'Ovovia. I bambini stavano correndo lungo una pista chiusa che sale parallela alla Zeno 2 quando il bambino è caduto. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino e i volontari della Misericordia di Abetone. Data la dinamica della caduta, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso 3.

