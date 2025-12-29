Al Teatrodante Carlo Monni spettacolo di Capodanno. A gennaio arrivano Cristiano Godano e Meg

Sarà Cristiano Godano con il suo Stammi accanto Tour il protagonista del nuovo appuntamento di “Campi Sonori”, la rassegna musicale del Teatrodante Carlo Monni (Piazza Dante, 23) di Campi Bisenzio. Appuntamento sabato 10 gennaio ore 21 con uno degli autori più riconoscibili e intensi della scena musicale italiana contemporanea.

Cristiano Godano

Conosciuto in tutta Italia come frontman dei Marlene Kuntz, band che ha segnato la storia della musica in oltre trent’anni di attività, Godano è un artista poliedrico: cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore, capace di fondere rock e influenze d’Oltreoceano con una scrittura profonda e fortemente identitaria. La sua cifra stilistica, caratterizzata da una costante ricerca di significato e musicalità non banali, lo ha reso uno dei pochi musicisti in grado di dar voce a veri inni generazionali. Le attività del Teatrodante Carlo Monni sono realizzate dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti, diretta da Sandra Gesualdi e sono sostenute da Comune di Campi Bisenzio, Regione Toscana, con il patrocinio di Città Metropolitana e con il contributo di Fondazione CR Firenze, Corriere della Sera, Corriere Fiorentino, TG La7, Chiantibanca e Unicoop Firenze (prevendite attive su ticketone.it - info www.teatrodante.it).

Meg

La rassegna Campi Sonori prosegue sabato 7 febbraio ore 21 con Meg e il suo Trenta Meg, tour che celebra trent’anni di carriera. La cantautrice campana sarà in scena in prima data in Toscana, con uno spettacolo in acustico che ripercorre il suo percorso artistico, dai lavori solisti all’esperienza con i 99 Posse, restituendo al pubblico un viaggio intimo e potente nella sua storia musicale.

Accanto agli appuntamenti musicali, il Teatrodante Carlo Monni propone uno speciale evento per la notte di mercoledì 31 dicembre alle ore 21.30 con “I 39 scalini” di Patrick Barlow, uno spettacolo brillante e irresistibile ispirato al celebre film di Alfred Hitchcock. In scena Andrea Vangelisti, Raffaella Afeltra, Andrea Fantini e Simone Petri, con musiche composte ed eseguite dal vivo da Lorenzo Fiorentini e la regia di Riccardo Giannini. Un’avventura di spionaggio ricca di colpi di scena, inseguimenti e trasformazioni fulminee, in cui quattro attori danno vita a oltre quaranta personaggi, in un omaggio teatrale intelligente e carico di ironia.

E ancora a gennaio lo spettacolo “Salveremo il mondo prima dell’alba”, in scena sabato 17 gennaio alle ore 21, uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo con drammaturgia di Gabriele Di Luca e la regia di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. Ambientato in una clinica di riabilitazione di lusso su un satellite nello spazio, il lavoro racconta le dipendenze contemporanee e le fragilità di un’umanità disorientata, attraverso personaggi grotteschi e profondamente umani. Una narrazione lucida e ironica che, nel pieno stile di Carrozzeria Orfeo, indaga i paradossi della società contemporanea con estremo divertimento e crudezza. Lo spettacolo è una coproduzione di Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova e Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, in collaborazione con il Centro di Residenza dell’Emilia-Romagna “L’arboreto – Teatro Dimora | La Corte Ospitale”.

Biglietti stagione teatrale 2025/2026

Platea e palchi platea Intero 27€

Ridotto under 18, over 65, studenti fino a 26 anni 23€

Ridotto Coop e Chianti Mutua 25,50€

Palchi I° ordine Intero 20,50€

Ridotto under 18, over 65, studenti fino a 26 anni 17,50€

Ridotto Soci Coop e Chianti Mutua 18,50€

Palchi II° ordine Intero 15,50€

Ridotto under 18, over 65, studenti fino a 26 anni 13€

Ridotto soci Coop e Chianti Mutua 14€

Last minute (la sera dello spettacolo su posti non prenotati) 18,50€ Platea / 14€ I ordine

I 39 SCALINI

45€ spettacolo + brindisi di mezzanotte

CAMPI SONORI

Cristiano Godano, Meg 18€

I prezzi indicati sono comprensivi di prevendita.

La biglietteria è aperta da martedì a venerdì dalle 17 alle 20, il sabato dalle 15 alle 19 e un'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

Per informazioni: 055.8940864 – whatsapp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it

