Al via la Taric a Pelago, Pontassieve e Rufina: I nuovi contenitori digitali resteranno ad accesso libero fino al 1° febbraio

Dal 1° gennaio 2026 nei Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina entra in vigore la Tariffa Corrispettiva (Taric), il nuovo sistema che collega il servizio di raccolta dei rifiuti a criteri di maggiore equità, efficienza e sostenibilità. L’avvio della Taric avverrà in modo graduale, con una prima fase di transizione pensata per consentire ai cittadini di familiarizzare con le nuove modalità di conferimento. In vista dell’attivazione del nuovo sistema, entro la fine dell’anno sarà completato il posizionamento di oltre 1.700 contenitori stradali digitali (314 postazioni complessive) nei tre comuni della Valdisieve. Plures Alia, in accordo con le amministrazioni comunali, informa che nella fase iniziale i cassonetti rimarranno ad accesso libero, così da permettere ai cittadini di ritirare la chiavetta A-pass, attivare Aliapp e acquisire dimestichezza con il nuovo sistema.

Si segnala che a Rufina, a partire dal 2 gennaio, il conferimento dei rifiuti avverrà esclusivamente tramite le nuove postazioni stradali, in quanto dalla stessa data terminerà il servizio di raccolta porta a porta. Contestualmente, Alia procederà al recupero progressivo dei vecchi contenitori presenti sul territorio. A partire da lunedì 2 febbraio il conferimento nei contenitori digitali, nei tre comuni della Valdisieve, sarà possibile esclusivamente tramite gli strumenti personali (chiavetta digitale A-pass e Aliapp) che consentono di associare i conferimenti all’utenza di riferimento.

GLI SPORTELLI SUL TERRITORIO

Per agevolare l’attivazione del servizio, Plures Alia ricorda che gli sportelli al pubblico sul territorio resteranno aperti fino al 31 marzo.

I cittadini possono recarsi, sei giorni su sette, presso:

•Pontassieve, via Tanzini 14: apertura il lunedì e giovedì pomeriggio (13.30–18.30), martedì, mercoledì e sabato mattina (8.30–13);

•Rufina, presso il Ciaf (Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia), via Guido Rossa 1: aperto ogni martedì pomeriggio (13.30–18.30), giovedì e sabato mattina (8.30–13);

•Pelago, via Vallombrosana 4: apertura il lunedì e venerdì mattina (8.30–13) e il mercoledì pomeriggio (13.30–18.30).

Si informa, inoltre, che è possibile riconsegnare i vecchi contenitori, ritirare la chiavetta e ricevere informazioni agli sportelli sopra elencati e presso la sede Plures Alia di Scopeti, in via Marconi 2 bis, aperta al pubblico il lunedì, martedì e giovedì (9–12.30 e 14–16.30) e il mercoledì e venerdì mattina (9–12.30). La chiavetta A-pass può essere ritirata che nelle tabaccherie convenzionate grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai (Fit), presentando la lettera di introduzione della Taric dove è riportato il proprio codice utenza. L’elenco completo delle strutture convenzionate, presenti nei comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina e anche nei comuni limitrofi, è disponibile sul sito www. aliaserviziambientali.it.

Con l’inizio del nuovo anno, infine, le oltre 20.000 utenze coinvolte nel progetto riceveranno al proprio domicilio una nuova comunicazione in cui sarà riportato il codice utente Plures, che servirà per rendere operativa completamente Aliapp, aprire i cassonetti, monitorare i conferimenti ed accedere a tutti i servizi disponibili sulla piattaforma digitale. I titolari di utenze non domestiche di grandi dimensioni, così come le categorie 20 (Produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e aria condizionata) e 21 (Fabbricazione di prodotti farmaceutici), possono richiedere una consulenza gratuita contattando il call center di Plures Alia ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile).

I NUOVI COLORI DELLE RACCOLTE

Con l’arrivo dei nuovi contenitori cambiano anche alcuni colori delle raccolte, in adeguamento alla norma nazionale UNI 11686:2017. Sui contenitori digitali la carta e il cartone sono identificati dal colore blu, mentre il giallo contraddistingue gli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo. Nell’area della Valdisieve cambia anche il colore del residuo non differenziabile, che diventa grigio; restano invariati i colori dell’organico e del vetro, che continuerà a essere conferito ad accesso libero.

