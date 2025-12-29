Alla Vallesiana una conferenza su musica e astrologia

Esiste un legame tra la musica e l’astrologia? E’ possibile “imparare ad accordare lo strumento uomo”?

E’ traendo spunto da questi interrogativi che si svolgerà una Conferenza su “Musica e astrologia” alla Biblioteca Comunale “Vallesiana” venerdì 2 gennaio, alle ore 17.30.

Relatore della serata il musicista e astrologo Claudio Fontanelli, che cercherà d spiegare la sincronicità tra il cielo e la terra e come le vibrazioni e le frequenze dei pianeti influiscono sull'organismo uomo armonizzando o stonando propio come se l'uomo fosse uno strumento musicale. Nella seconda parte della conferenza ci sarà l’opportunità di imparare “ad accordarci con varie tecniche di meditazione sul respiro simbolo della Zodiaco astrologico. La musica e l'astrologia – spiga Fontanelli - non sono discipline diverse ma due strumenti per ricordarci chi siamo”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa