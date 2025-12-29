Anziana uccisa da auto, nuora muore per malore: aperto fascicolo per omicidio stradale

È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo la morte di Liliana Podestà, 87 anni, e della nuora Laura Mecheri, 59 anni, decedute nel pomeriggio di Santo Stefano; l'anziana è stata è stata investita da un'auto verso le 18 nei pressi del circolo Arci mentre attraversava la strada, la nuora, richiamata dal frastuono e dalle grida dei passanti, si sarebbe affacciata alla finestra per poi correre in strada e alla vista della parente esanime, è stata colta da un malore che si è rivelato fatale.

La procura di Pistoia ha dato il nulla osta per la restituzione alla famiglia delle salme e ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente del veicolo coinvolto, atto necessario per completare gli accertamenti tecnici sulla dinamica dell'investimento. Non è stata disposta l'autopsia.