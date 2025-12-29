Avviso di mobilità per un posto di esperto amministrativo a Montemurlo

Il Comune di Montemurlo ha indetto una selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di “Esperto Amministrativo” (Area degli Istruttori, ex cat. C), da assegnare all'Area Segreteria Generale e Servizi alla Persona (Cultura e Biblioteca). Per presentare domanda di partecipazione alla selezione c’è tempo fino al 22 gennaio 2026.

La selezione è riservata ai dipendenti di pubbliche amministrazioni in possesso di particolari requisiti come l’inquadramento nel profilo di "esperto amministrativo" o equivalente (Area Istruttori), il superamento del periodo di prova, il diploma di istruzione secondaria superiore, la patente di guida cat. B e l’ assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di condanne penali. È inoltre necessario essere in possesso del nulla osta incondizionato dell’ente di appartenenza (per enti con meno di 100 dipendenti) o attestazione di possibile differimento massimo di 60 giorni (per enti con più di 100 dipendenti).

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale unico del reclutamento inPA - Portale per il Reclutamento: autenticarsi tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilare il proprio Curriculum vitae sul portale e inviare la candidatura per la specifica procedura del Comune di Montemurlo.

