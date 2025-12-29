Bimbo morto all’asilo, arrivano i Ris per nuovi accertamenti

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

Proseguono le indagini sulla morte di Leo, il bambino di due anni e mezzo deceduto lo scorso mese nell’asilo di Soci, frazione di Bibbiena. La Procura di Arezzo ha disposto ulteriori accertamenti e ha incaricato i Ris di Roma di effettuare un nuovo sopralluogo nella struttura.

L’ispezione, prevista per domani, si concentrerà in particolare sull’area verde dell’asilo e sull’albero vicino al quale il piccolo stava giocando. Secondo la ricostruzione finora emersa, il cappuccio del giubbotto del bambino si sarebbe agganciato a un ramo o a una parte dell’albero, provocandone il soffocamento. Resta tuttavia da chiarire con precisione la dinamica, le cause e le tempistiche dell’incidente.

Gli accertamenti sono coordinati dal pubblico ministero Angela Masiello. L’autopsia è stata eseguita dal professor Mario Gabbrielli dell’Istituto di Medicina legale di Siena, ma gli esiti non sono ancora stati resi noti.

Cinque le persone indagate: tre insegnanti, un’assistente e la responsabile della scuola, tutte accusate di omicidio colposo. I loro legali prenderanno parte al sopralluogo dei Ris. L’avvocato della maestra di riferimento ha riferito che le insegnanti sono “provate da un dolore enorme”

Notizie correlate

Lucca
Cronaca
29 Dicembre 2025

Ruba una bicicletta in centro storico a Lucca, arrestato

Ha rubato una bicicletta davanti a un negozio di noleggio nel centro storico, ma è stato rintracciato e arrestato poco dopo dai carabinieri. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Lucca. [...]

Montelupo Fiorentino
Cronaca
29 Dicembre 2025

Sequestrati 55 kg di fuochi d'artificio nell'Empolese Valdelsa

Stop alla vendita clandestina di fuochi d'artificio, soprattutto quella destinata ai più giovani. È il risultato di un'operazione congiunta tra la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni e la Guardia di [...]

Prato
Cronaca
29 Dicembre 2025
Carabinieri notte

Sparano in un locale a Prato e fuggono: indagini in corso

Quattro uomini armati di pistole e fucili, intorno alle 2:30 della scorsa notte, hanno fatto ingresso nell'associazione ricreativo - culturale Destiny in via dei Fossi a Prato. Si tratta di [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina