Bimbo morto all’asilo, arrivano i Ris per nuovi accertamenti

Proseguono le indagini sulla morte di Leo, il bambino di due anni e mezzo deceduto lo scorso mese nell’asilo di Soci, frazione di Bibbiena. La Procura di Arezzo ha disposto ulteriori accertamenti e ha incaricato i Ris di Roma di effettuare un nuovo sopralluogo nella struttura.

L’ispezione, prevista per domani, si concentrerà in particolare sull’area verde dell’asilo e sull’albero vicino al quale il piccolo stava giocando. Secondo la ricostruzione finora emersa, il cappuccio del giubbotto del bambino si sarebbe agganciato a un ramo o a una parte dell’albero, provocandone il soffocamento. Resta tuttavia da chiarire con precisione la dinamica, le cause e le tempistiche dell’incidente.

Gli accertamenti sono coordinati dal pubblico ministero Angela Masiello. L’autopsia è stata eseguita dal professor Mario Gabbrielli dell’Istituto di Medicina legale di Siena, ma gli esiti non sono ancora stati resi noti.

Cinque le persone indagate: tre insegnanti, un’assistente e la responsabile della scuola, tutte accusate di omicidio colposo. I loro legali prenderanno parte al sopralluogo dei Ris. L’avvocato della maestra di riferimento ha riferito che le insegnanti sono “provate da un dolore enorme”

