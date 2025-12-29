Botti di Capodanno, EV: "Castelfiorentino li vieti"

“Ordinanza per il divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale con validità da 24 dicembre al 7 gennaio” è questa la decisione presa dal Comune di Poggibonsi e seguita da altri comuni, con una serie di raccomandazioni che anche noi di Europa Verde-Verdi di Castelfiorentino condividiamo e che in più occasioni abbiamo fatto presente rendendole pubbliche.

Per questo chiediamo che anche a Castelfiorentino venga emessa una ordinanza appropriata, in difesa degli animali, che può trovare supporto fin dal Regio Decreto del 18/6/1931 n. 773 e oggi anche essere supportata dalle più attuali normative nazionali ed europee.

Un contesto normativo che riteniamo avvalori, come riportiamo di seguito, la nostra visione culturale e politica.

Per gli mbientalisti i “Botti”, fanno parte di un modello comportamentale negativo degli umani che si gratificano, nei giorni di festa, con petardi di ogni tipo, più o meno pericolosi.

Una forma di comunicazione autoreferenziale che manifesta l'appartenenza ad una comunità, un modo di “esprimersi” ma che lascia fuori dal contesto effetti e conseguenze anche critiche per quanto riguarda il rapporto con gli animali in generale.

E sono i gatti, come altri animali, a subire e comunque sopportare le nostre manifestazioni di festa, una festa come quella dell'ultimo dell'anno che con rumorosi “fuochi d'artificio e botti” li mette in agitazione anche quando sono protetti in casa, coccolati e rassicurati come animali domestici.

“Botti e fuochi d'artificio” possono creare problemi ad ogni specie di animali che vivono all'aria aperta all'interno di un territorio e che ritengono sicuro. Un'area di “vagabondaggio” dove vivere rispettando un insieme di comportamenti che è parte di una rete di relazioni animali più ampia e lo scoppio, improvviso e continuato di botti può interrompere un equilibrio di relazioni consolidate.

“Botti” e fuochi di artificio se pur con intensità diverse, utilizzati in festività particolari come quella dell'ultimo dell'anno o nelle feste patronali o in occasioni di manifestazioni politiche sono per noi segno di una mancanza di sensibilità verso gli altri esseri viventi, più deboli.

L'appello di Europa Verde è quello di evitare rischi agli animali annullando botti e fuochi di artificio magari limitandoci ad abbellire con illuminazioni “silenziose” questa ed altre feste.

Aiutiamo gli animali con una nuova e più rispettosa cultura dei cittadini e con le necessarie regole tese a proteggere ogni specie animale e per condividere rapporti positivi fra tutti gli esseri viventi.

Europa Verde propone: “Rispettiamo i diritti degli animali in una visione più generale di tutela di un sistema naturale indispensabile in una rete globale e circolare di relazioni fra loro complementari di cui facciamo parte anche in compagnia degli animali”.

Pertanto si richiede a tutti i sindaci dei Comuni, che non abbiano ancora provveduto, di deliberare un provvedimento che permetta di assolvere al compito di contrastare e impedire la pericolosa e insalubre consuetudine dei “botti” a tutela di tutti gli animali e le persone più fragili.

Europa Verde – Verdi Castelfiorentino

